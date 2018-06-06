ABD dış ticaret açığı yedi ayın en düşük düzeyine geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – ABD dış ticaret açığı Nisan’da da gerileyerek yedi ayın en düşük düzeyine geldi ve Mart’taki 47.2 milyar dolar düzeyinden 46.2 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD ekonomisinin ihracatı 211.2 milyar dolar ile rekor düzeye ulaşırken, ithalat 257.4 milyar dolara geriledi.

Öte yandan verilere göre ABD ticaret açığı bir yıl öncesine göre halen yüzde 11.5 artmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyasında ABD dış ticaret açığını düşürme vaadi vermiş, ABD’nin dış ticaret açığı olan ülkelerle ticaretini dengeye getirme sözü vermişti.