ABD dış politikası 'kesinti tehdidi' altında

John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada Kongre'yi ‘dış politikanın önündeki en büyük zorluk' olarak tanımladı.

Kerry, ABD'de otomatik harcama kesintileri dış politikadaki olası tehlikelerine işaret ederek, Amerikan dış politikasının önündeki en büyük zorluğun diplomatlar değil, Kongre olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay ABD Kongresi, partiler arası uzlaşma sağlanamadığı için, borç eşiği'ne çözümü 4 ay daha ertelemişti.



‘Kesinti ABD'ye zarar verir'

Dış politika vizyonu veya bu alandaki güncel gelişmeleri yerine, 1 Mart'ta devreye girmesi öngörülen geniş kapsamlı otomatik harcama kesintilerinin önlenmesi için bir türlü uzlaşıya varamayan Kongre'deki bütçe çıkmazının, ABD Dışişleri Bakanlığına getirebileceği olası risklerden bahsetti.

Bir diplomat olarak güvenilirliğinin bundan zarar görebileceğini kaydeden Kerry, ''Diğer ülkelere düzen sağlamaları için yardım eden bir diplomat olarak saygınlığım, Amerika'nın kendi mali durumunu nihayet düzene koyduğu zaman en güçlü halde olur ve bu şimdi olmalı'' dedi.

Dış politikanın küresel ekonomi ve buna bağlı olarak ülkesinde yaşayan Amerikan vatandaşlarının da hayrına olduğuna işaret eden Kerry, "Ulusal çıkarlarımız, dünya liderliğimizin devamını gerektiriyor“ dedi.