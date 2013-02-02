ABD'de borçlanma tavanına çözüm 4 ay daha ertelendi

Amerika Temsilciler Meclisi devlet ödemelerinde gecikme yaşanmaması için hükümetin önümüzdeki 4 ay boyunca borçlanmaya devam etmesine izin veren yasa tasarısını geçen hafta onayladı.

Karar, hükümetin 18 Mayıs’a kadar gerekli gördüğü miktarda borçlanmasına izin veriyor. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner bu kısa vadeli çözümün Kongre’ye, devlet harcamalarında kesintileri tartışmak için fırsat tanıdığını söyledi.

“Tasarı, mali krizle mücadele için uzun vadeli bir plan olmadıkça borçlanma tavanında uzun dönemli bir artışa izin vermiyor.”

Karar, geçici olarak Kongre’nin belirlediği 16 trilyon 400 milyar dolarlık borçlanma tavanını yükselterek, federal hükümetin borçlarını ödeyemez duruma gelme riskini ortadan kaldırıyor. Demokrat Partili milletvekili Steny Hoyer’e göre Cumhuriyetçiler sorumsuz bir aldatmaca yaptı.

Mali uzmanlar geçirilen tasarının yeni tavan oluşturmak dışında bir şey yapmadığını ve bütçe açıklarını kontrol altına almak için yapılması gereken tartışmaları ertelediğini belirtti.

Amerika’da Senato Demokratlar’ın, Temsilciler Meclisi ise Cumhuriyetçiler’in kontrolunda. Demokratlar borç tavanında harcamalarda kesinti önkoşuluna bağlı olmayan daha uzun süreli bir ertelemeyi tercih ettiğini gizlemiyor.

Peki Mayıs’ta ne olacak?

New Yorklu borsacı Benedict Willis borçlanma tavanını yükseltme üzerinde çıkacak tartışmaların daha da yıkıcı olacağı görüşünde.

“Sanırım gerçek konu, hepimizin bildiği gibi aşırı harcamalar.”

Cumhuriyetci Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, borç tavanını yükseltmek için büyük harcama kesintileri istiyor. Ancak Başkan Obama bunu sorumsuzluk olarak tanımlıyor.

“Eğer Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Amerika’nın borçlarını zamanında ödemeyi reddederse sosyal sigorta çekleri, eski muhariplerin ödemeleri gecikir. Askerlerimize maaş ödeyemeyiz ya da küçük işletme sahipleriyle yaptığımız sözleşmeleri yerine getiremeyiz.”

Hükümet borç faizlerini ödeyemez hale gelirse bu dünya piyasalarında büyük karışıklık yaratır.Ancak uzmanlar ekonomiye şimdiden zarar verildiği görüşünde.

2011 yılındaki son bütçe kavgası Amerika’nın kredi notunun düşürülmesiyle sonuçlandı. Yatırımcılar Amerikan devlet tahvilleri almaya devam etti ama Sorumlu Federal Bütçe Komisyonu üyesi Marc Goldwein, kredi notu bir daha kırılırsa Amerika’nın güvenilirliğinin zarar göreceği görüşünde.

“Kredi notunun üç yıldızlı A’dan İki yıldızlı A’ya düşmesi fazla etki yapmaz. ‘Gerçekten çok iyi’ yerine ‘çok iyi’ anlamına gelir. Piyasalar böyle değerlendirir. Tehlike, bir daha not kırılacak mı ve bu ne kadar olacağı sorusudur.”

Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner borç tavanını yükseltmemenin yol açacağı sonuçları kabul ediyor- ama hükümet harcamalarına kontrolsuz izin vermenin yol açacağı sorunlara da dikkati çekiyor.

(Amerika'nın Sesi)