ABD'den vatandaşlarına küresel seyahat uyarısı: Ülke dışına çıkmayın, yurt dışında olanlar geri dönsün!

ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Çin’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip Koroanvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Amerikan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık, alarm seviyesini 4’e çıkartarak, tüm vatandaşlarına uluslararası uçuşlardan uzak durun uyarısında bulundu. Bakanlık bu uyarının ardında tüm vatandaşlarının yurda geri dönmesini istedi aksi takdirde belirsiz bir zamana kadar yurda dönemeyeceklerini belirtti.

Dünya genelinde birçok ülke Koronavirüs salgını nedeni ile hava, kara ve deniz sınırlarını yabancılara kapattı. Ülkeler sadece kendi vatandaşları ve ticari faaliyetler için sınırlarını açıyor.

Politico'ya konuşan diplomatlara göre, ABD tarihinde hiç bu kadar sert bir seyahat kısıtlaması yaşanmadı.