T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı

Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek

12 Mart 2022 21:56

ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Dış Yardımlar Yasası" kapsamında, Ukrayna'ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdi.

Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.

1961 yılında kabul edilen Dış Yardımlar Yasası, ABD başkanlarına Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelere acil durumlarda yardım yapılması yetkisi veriyor.

ukraynaorduabdrusyayardım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24