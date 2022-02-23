ABD’den Ukrayna sınırına askeri destek

Ukrayna krizinde gerginlik tırmanırken ABD Avrupa’da konuşlandırılmış birliklerini Ukrayna sınırındaki ülkelere kaydırarak NATO’nun doğu kanadını destekleyeceğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki bölgeleri tanımasına tepki olarak Rusya’ya yönelik yaptırımlar açıklarken, ABD'nin Avrupa’da konuşlandırılmış birliklerini de Ukrayna sınırındaki ülkelere kaydırdıklarını kaydetti. ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi NATO’nun doğu kanadına, Baltık bölgesindeki operasyon mevkilerine 800 asker ve sekiz civarında F-35 savaş uçağı gönderileceğini açıkladı. Buna ek olarak ABD Avrupa’daki diğer mevkilerden Baltık bölgesi ve Polonya'ya AH-64 Apaçi saldırı helikopteri gönderilecek. Aynı yetkili "Bu ek personel NATO müttefiklerimize güven vermek, herhangi bir olası saldırganlığa karşı caydırıcı olmak ve ev sahibi ülke kuvvetlerine eğitim vermek için yeniden konumlandırılıyor" dedi. Yetkili bu yeni birliklerin ABD’den gelmediğini belirtti. Biden ABD'nin birlikleri Ukrayna'ya göndermediğini belirterek, Avrupa'daki birliklerin yerinini değiştirildiğini ve potansiyel bir Rus saldırısına karşı en savunmasız hisseden NATO üyeleri Estonya, Litvanya ve Letonya'ya kaydırılacağını açıkladı. Biden birlikleri Baltık bölgesine kaydırmalarının tamamen "savunma" amaçlı olduğunu kaydederek, "Rusya ile savaşma niyetimiz yok" dedi. ABD ve AB yaptırım açıkladı ABD Başkanı Joe Biden Salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki bölgeleri tanımasına tepki olarak Rusya'ya yaptırımları açıklamıştı. Biden, televizyondan yayınlanan konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ve bu bölgelere birlikleri göndereceğini açıklamasını "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Biden, Rusya'nın Ukrayna siyasetinden vazgeçmemesi halinde yaptırımların artırılacağı uyarısında bulundu. Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) de Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı. Reuters, AP/SSB,JD © Deutsche Welle Türkçe