ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi sunuldu.

TürkRus'un Rus basınından aktardığına göre, tasarıyı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den bazı üyeler imzaladı.



17 Temmuz'da sunulan taslakla ilgili açıklamayı Cumhuriyetçi Parti kongre üyelerinden Adam Kinzinger'in yaptığı bildirildi.



Tasarı, "Rus silahlarının ihracatına karşı yasa" adıyla sunuldu. Tasarıda, S-400 alımının Türkiye tarafından tamamlandığı, bu nedenle yaptırım yasası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.



Türk ve Rus yetkililer bu ay başında, ikinci parti S-400 füze bataryalarının satın alınması için görüşmelerin devam ettiğini duyurmuşlardı.