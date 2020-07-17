ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi sunuldu.</p>\n</div>\n<p><a rel="nofollow" href="http://turkrus.com/1213535-turkiyeye-yeni-ambargo-tasarisi-xh.aspx" target="_blank" rel="noopener">TürkRus</a>'un Rus basınından aktardığına göre, tasarıyı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den bazı üyeler imzaladı.<br /><br />17 Temmuz'da sunulan taslakla ilgili açıklamayı Cumhuriyetçi Parti kongre üyelerinden <strong>Adam Kinzinger'</strong>in yaptığı bildirildi.<br /><br />Tasarı, "Rus silahlarının ihracatına karşı yasa" adıyla sunuldu. Tasarıda, S-400 alımının Türkiye tarafından tamamlandığı, bu nedenle yaptırım yasası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. <br /><br />Türk ve Rus yetkililer bu ay başında, ikinci parti S-400 füze bataryalarının satın alınması için görüşmelerin devam ettiğini duyurmuşlardı. </p>\n</body>\n</html>