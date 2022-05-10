ABD’den Türkiye’ye Suriyeli mültecilere “olağanüstü cömertlik” teşekkürü

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Brüksel’de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye 3,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliğinde gösterdiği “olağanüstü cömertliğinden” ve Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ABD'li Büyükelçi Thomas-Greenfield bugün Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Suriye ve Bölgenin Geleceği konulu Brüksel VI Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geldi.

ABD’nin BM Daimî Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton’un açıklamasına göre görüşmede Büyükelçi Thomas-Greenfield, İkamesi olmayan BM’nin sınır ötesi insani yardım teslimatı da dahil, Suriye halkının hayat kurtaran insani yardıma sürekli erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Büyükelçi, Türkiye'nin 3,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki olağanüstü cömertliğinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcısı'na teşekkür etti.

Karar'ın haberine göre Dalton, Büyükelçi Greenfield-Thomas’ın ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek ve Ukrayna halkına yaptığı yardım için de teşekkür ettiğini bildirdi.