ABD'den Türkiye'ye Patriot koşulu: S-400'leri iade etmedikçe satmayacağız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin ABD'den olası Patriot alımına ilişkin konuşurken, "Bakan Esper'in bu konudaki görüşü gayet açık, Türkiye S-400'leri geri vermedikçe Patriot'ları alamaz" dedi.

Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hoffman, Türkiye'ye Patriot satışı konusunda pozisyonlarında bir yumuşama olmadığını, S-400'lerin iade edilmemesi halinde Türkiye'ye Patriot satmayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada ABD'nin Patriot'lar konusunda yumuşadığını söylemişti. Erdoğan, Patriot'ların satışının yapılması halinde ABD'ye Türkiye'nin bu sistemi de satın almaya hazır olduğunu söylediğini kaydetmişti.