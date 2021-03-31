ABD’den Suriyeliler konusunda Türkiye’ye övgü

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Richard Albright, Suriyeli sığınmacılara destek için Türkiye ile çok yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını söyledi, "Türk hükümeti ve Türk halkı, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna, muazzam bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar" dedi.

ABD’nin nüfus, mülteciler ve göçten sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olan Albright, AB ve BM tarafından Suriyeli sığınmacıları destek amacıyla düzenlenen Brüksel Konferansı vesilesiyle, uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

DW Türkçe’nin "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de 4 milyon Suriyeli yaşıyor. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde de yaklaşık 5 milyon Suriyeliye insani destek sağladığını söylüyor. ABD olarak Türkiye ile bu alandaki iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Muazzam ev sahipliği"

"Türkiye ile bu konuda, çok yakın, işleyen bir iş birliğimiz var" diyen Albright, hem Suriyelilere hem de Türkiye’de bulunan diğer ülkelerden gelmiş sığınmacılara insani yardımda bulunduklarını, sağladıkları mali yardımların, BM kuruluşları ve hükümet dışı örgütler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

"Türk hükümeti, sığınmacıların çok büyük bir destekçisi olmuştur" diyen Albright, AB ile bu alanda yakın iş birliği yürütüldüğüne dikkat çekti, "Şunu ifade etmeliyim. Türk hükümeti ve Türk halkı, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna, muazzam bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

HTŞ de soruldu

Albright’a İdlib’deki gelişmeler, bu bölgeye yapılan insani yardımlar ve Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) insani yardımlarda bir rolü olup olmadığı da soruldu.

İdlib’de 3 milyon 400 bin, Suriye’nin kuzeybatısında 4 milyon 200 bin kişinin yardıma muhtaç durumda bulunduğuna işaret eden Richard Albright, "Çok acil insani yardım ihtiyacı söz konusu" dedi ve son bir yılda bu ihtiyacının ciddi ölçüde arttığını vurguladı.

Büyük miktarda insani yardım ihtiyacının İdlib’e ancak sınır geçişleri ile sağlanabildiğinin altını çizen Albright, "Yardımlar tamamen Tahrir el-Şam’dan bağımsız olarak, BM kuruluşları ve bağımsız hükümet dışı örgütler tarafından yürütülüyor. Onların insani desteğimize müdahale etmesine izin vermiyoruz ve bu tür bir müdahale olduğunu da görmüyoruz" dedi.

BM’nin insani yardımları ulaştırabilmesi için Suriye’ye sınır geçişlerin artırılmasının önemine vurgu yapan Albright, ABD’nin Suriye ihtilafına "siyasi çözüm" bulunmasına destek verdiğini, bu hedefte yol alınmadığı sürece yeniden imar çalışmalarına destek verilmeyeceğinin altını çizdi. ABD’li bakan yardımcısı, "Suriye ve bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı askeri değil siyasi çözüm getirecek" diye konuştu.