ABD'den Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby "ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu, Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı" dedi ve ekledi:

"Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerikan ve Koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlendi."

Saldırıda hedef alınan yer, verilen hasar ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki havalimanında bulunan ABD üssüne 15 Şubat'ta düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi de yaralanmıştı. Havalimanı çevresinde roketlerin isabet ettiği yerleşim yerlerinde de yaralanan siviller olmuştu. O saldırıdan günler sonra da ABD askerlerinin Bağdat'taki bir üssü hedef alnımıştı.

Reuters ajansı ABD'nin hava saldırısını Suriye ile sınırlı tutup Irak'ta bir saldırı düzenlememesinin, bu saldırılara dair bir soruşturma yürüten Irak hükümetini zor duruma düşürmeme amacını taşıdığını aktardı.

Reuters'a konuşan adını açıklamak istemeyen bir ABD yetkilisi, bu şekilde verilen bir yanıt ile bir yandan milisleri cezalandırırken bir yandan da bölgedeki gerilimi daha fazla artırmamasının gözetildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak'ta göreve başlamasının ardından ABD ile İran, 2015'te imzalanan ve Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönüş için müzakereler yürütüyor.

Donald Trump döneminde ABD, Irak'ta düzenlediği bir hava saldırısıyla İran Ulusal Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüş, bu saldırı Irak'ta pek çok eyleme yol açmıştı.

Rusya da Suriye'de hava saldırısı düzenledi

Bu hafta Suriye'de hava saldırısı düzenlendiğini açıklayan tek ülke ABD olmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rusya'nın bu hafta Suriye'deki IŞİD hedeflerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Saldırıların Humus ile Deyr ez Zor arasındaki yolun güvenliğini sağlamak için operasyon başlatan Suriye ordusuna destek olmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Gözlemevine göre Salı ve Çarşamba günleri düzenlenen saldırılarda en az 10 IŞİD militanı öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in bölgesel hakimiyetini kaybetmesine rağmen Irak ve Suriye'de 10 bin aktif militanı olduğunu tahmin ediyor.