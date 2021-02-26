ABD'den sonra da şimdi Rusya'da: Motoru arıza yapan bir Boeing 777 Moskova'ya acil iniş yaptı

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Rossiya Havayolları'na ait bir Boeing 777, yaşadığı motor problemleri nedeniyle sabah 4.45 sularında Moskova'ya acil iniş yaptı. Geçen hafta yine bir Boeing 777'nin ABD'nin Denver kentinin üzerinden geçerken havada motoru alev almış ve parçaları aşağıdaki bir kasabaya düşmüştü.

Bloomberg'e konuşan bir kaynağa göre motoru arıza yapan Rossiya Air uçağı Hong Kong'dan Madrid'e bir kargo uçuşu gerçekleştiriyordu.

Interfax'ın aktardığına göre uçağın sol kanadındaki motorlarından birinin kontrol kanalı arıza yaptı. Uçak bu arızadan sonra acil iniş yaptı. Motorun markası ve modeli henüz paylaşılmadı. Yaralanan olmadığı belirtildi.

Denver'da motoru alev alan uçağın Pratt & Whitney PW4000 motoru kullandığı açıklanmıştı. Boeing, incelemeler sürerken Pratt & Whitney PW4000 kullanan 777 tipi uçakların uçurulmamasını tavsiye etmişti.