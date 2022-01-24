ABD'den sonra Britanya'dan da "Ukrayna'da artan Rus tehdidine" karşı büyükelçilik kararı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin ailelerini ülkeden çıkarma kararının ardından Britanya da bazı diplomatik personelini Ukrayna'dan geri çağırma kararı aldığını belirtti.

Britanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın oluşturduğu tehdidin artması sebebiyle bazı büyükelçilik çalışanları ve aileleri Kiev'den geri çağrılıyor" denildi.

Londra, Kiev'deki büyükelçiliğin açık kalacağını ve temel hizmetleri vermeye devam edeceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise üye ülkelerin diplomatlarının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı planlamadıklarını ve "durumu dramatikleştirmeye gerek olmadığını" söyledi.

Rusya'yla müzakerelerin hala sürdüğüne dikkat çeken Borrell, "(ABD Dışişleri Bakanı) Blinken bize bu hamleyi gerekli kılacak bir bilgi vermediği sürece Ukrayna'dan ayrılmak için bir gerekçe görmüyoruz" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.