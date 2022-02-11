ABD’den RTÜK tepkisi: Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması için uyarmaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası basın kuruluşlarına RTÜK’ün üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirmesini eleştirdi. Bakanlık, "Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvence altına alması için uyarmaya devam ediyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA) dahil üç uluslararası medya kuruluşunun Türkçe internet sitelerine, lisans başvurusu yapma şartı getirmesi sonrasında Türkiye’ye basın özgürlüğünü güvence altına alma çağrısını tekrarladı.
VOA Türkçe Yayın Bölümü’ne bilgi veren bir bakanlık sözcüsü, RTÜK ile ilgili gelişmelerden haberdar olduklarını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yazılı açıklamasında, ‘’Türkiye'deki basın özgürlüklerine ilişkin endişelerimiz ayrıntılı kanıtlara dayanıyor. Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvence altına alması için uyarmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
72 saatlik süre verilecek
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat’ta, VOA, Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin lisans başvurusu yapması, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi için mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.