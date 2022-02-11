ABD’den RTÜK tepkisi: Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması için uyarmaya devam ediyoruz

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada RTÜK kararının 7 ila 10 gün içinde kurulun internet sitesinde yayınlanacağını, bunun ardından yayıncı kuruluşların lisans başvurusunda bulunması için tanınan 72 saatlik sürenin başlayacağını söylemişti.

Uslu telefonda yaptığı açıklamada, sansür eleştirilerini reddetmiş ve kararın teknik kriterlerin bir parçası olduğunu kaydetmişti.

"VOA, Türkçe konuşan hedef kitlesinin açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’

Öte yandan Amerika’nın Sesi (VOA) de bir açıklama yaparak, RTÜK'ün VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartı getirdiğinden haberdar olduklarını belirtmişti. Yazılı açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak engellerse, VOA, Türkçe konuşan hedef kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denilmişti.

VOA, Türk hükümetinin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekmişti.

2018 yılı Mart ayında çıkan kanuni düzenleme ve daha sonra 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan genişletilmiş ‘‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’’ RTÜK’e internet ortamını denetleme yetkisi veriyor.