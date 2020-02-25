ABD'den 'Koronavirüs' açıklaması: Amerikalılar günlük yaşamlarında önemli bir değişime hazır olmalı

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ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, Koronavirüs'ün kesinlikle ABD'de de yayılmaya başlayacağını ve Amerikalıların şimdiden hazırlıklarına başlaması gerektiğini söyledi. Ulusal Bağışıklık ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Bunun artık gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir soru değil. Asıl soru bunun ne zaman gerçekleşeceği" dedi.

New York Times'ın haberine göre, Çin'den yayılan Koronavirüs salgını sebebiyle küresel ekonomi ve siyasi atmosferin tahmin edilmesi zor yollara girebileceği korkusu mevcut. Çin'in Hubei Eyaletindeki salgın yavaşlıyor gibi görünse de İran, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerde virüsün yayılma hızı artıyor.

Hastalığın başka bölgelerde yayılması, şu ana kadar 37 ülkede yaklaşık 80 bin kişinin etkilendiği ve 2 bin 600'den fazla insanın hayatını kaybettiği Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için küresel bir stratejinin eksikliğini gösterdi.

"Amerikalılar günlük yaşamlarında önemli bir değişime hazır olmalı"

CDC yetkilileri, bugün Senato'da düzenledikleri basın toplantısında virüsün ABD'ye yayılmasının etkisinin hafif mi yoksa şiddetli mi olacağını bilmediklerini belirtirken, Amerikalıların günlük yaşamlarında önemli bir değişime hazır olması gerektiğini söyledi. Messonnier, "Amerikan halkından bunun kötü olabileceği beklentisine hazırlanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise, Senato'da yaptığı konuşmada "Koronavirüs, dünya çapında benzeri görülmemiş potansiyele sahip ciddi bir sağlık sorunu" dedi. Azar, doğrulanmış vakalar arasında doğrudan bir bağlantı olmamasına rağmen virüsün dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara bulaşmasından ve bunun virüsün önümüzdeki aylarda ABD'yi nasıl etkileyeceği konusunda endişe ettiğini söyledi.

DSÖ: Virüsün yayılma hızı istikrarlı bir şekilde düşüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamda yeni vakaların yayılma hızının istikrarlı bir şekilde düştüğünü duyurdu. DSÖ, Çinli yetkililer tarafından hastaları izole etmek için uygulanan ciddi önlemlerin ve virüsten en çok etkilenen bölgelerdeki karantinanın yüz binlerce ek enfeksiyonun önüne geçtiğini açıkladı.

Öte yandan Çin hükümetinin bildirdiği enfeksiyon rakamlarının doğruluğu konusunda şüphe duyuluyor. Özellikle ABD'li yetkililer, salgının gerçek büyüklüğünün yeterince rapor edilmediği olasılığı üzerinde duruyor.

Son olarak Güney Kore'de 893 vakanın tespit edildiğinin bildirilmesi, ABD'nin vatandaşlarını Asya ülkesine seyahat etmemeleri konusunda uyarmasıyla sonuçlandı.

Piyasalarda tedirginlik hakim

Yatırımcılar, Koronavirüs'ün yayılmasından endişe duyduklarını gizlemiyor. Türkiye'de Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftalardır süren düşüşüne bugün de devam ederken, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 114.364,53 puandan tamamladı ve 2020 yılının tüm kazançlarını geri verdi.

Avrupa borsaları ise haftanın ilk işlem günün sert kapanışla kapatmıştı. Analistler, borsadaki bu hareketin Koronavirüs salgınının yayılmasından duyulan endişeden kaynaklandığını belirtmişti. İtalya'nın Asya dışında en fazla sayıda Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olmasının, Avrupa'da yatırımcılar arasında algının yayılmasına yönelik endişeleri iyice artırdığı vurgulanıyor.

ABD'de ise salgın sebebiyle ekonominin olumsuz etkileneceğine dair endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem günü sert düşüşlerle tamamlamıştı. Dow Jones endeksi, dün 1.000 puanın üzerinde değer kaybetmişti.

Gün içinde ABD borsalarındaki kayıp sürmeye devam etti. S&P 500 Endeksi TSİ 23.30 itibariyle gün içinde yüzde 2,95 değer kaybederken, Dow Jone Endeksi yüzde 3,05, Nasdaq yüzde 2,74 değer kaybetti.

Öte yandan yatırımcıların 'güvenli liman'ı altının fiyatları, Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. "Virüsün aşısı bulundu" iddiaları sonrası 1.654,20 dolara gerileyen ons altının önümüzdeki günlerde ulaşacağı değer merak konusu.