ABD'den İranlı 5 yetkiliye adil seçim hakkını engelledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı

ABD, 5 İranlı yetkiliyi özgür ve adil seçimleri engelledikleri gerekçesiyle kara listeye aldı. Yaptırım kararına ilişkin ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklamda, "Trump Yönetimi, rejimin zarar verici ajandasına fayda sağlamak için seçimlerin manipüle edilmesine müsaade etmeyecek. Bu adım, İran halkının liderlerini özgürce seçmesini engellemekten sorumlu bu üst düzey rejim yetkililerini gözler önüne seriyor" dedi.

ABD, İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in popülaritesi açısından bir referandum olarak görülen seçimlerde, İran Muhafızlar Konseyi ve konseye bağlı Seçimleri Denetleme Komitesi üyelerine, binlerce adayı seçimlere katılmaktan men etmedeki rolünden dolayı yeni yaptırımlar getirildiğini belirtti.

Yaptırım getirilen kişiler arasında Muhafızlar Konseyi Sekreteri Ahmed Jannati, konseyin üyelerinden Muhammed Yazdi ve Seçimleri Denetleme Komitesi’nden de üç üyenin bulunduğu bilgisi verildi.

Yaptırımlar bu kişilerin ABD’de olabilecek her türlü mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalılar’la iş yapmalarını yasaklıyor.

Öte yandan ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD’nin İsviçre insani yardım kanalı üzerinden İran halkına gıda ve ilaç göndermek isteyen en az iki şirketle daha temas halinde olduğunu açıkladı.