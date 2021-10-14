ABD'den Erdoğan'a Suriye yanıtı: İstikrarı ileri götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesi gerekiyor

Sözcü Price, NATO müttefiki Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırıları çok açık biçimde kınadıklarını ve saldırılardan hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini ilettiklerini hatırlattı.

Ateşkes hatlarının muhafaza edilmesi ve bu sınır ötesi saldırılara son verilmesinin önemini de vurguladıklarını belirten Price, “Tüm bu hususlarda son derece net olduk. Şu noktada da netiz: Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesi ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması için çaba göstermesi kritik önem taşıyor” diye konuştu.

"Suriye’de çatışmaların sonlandırılmasında ortak bir çıkar paylaşıyoruz"

Ned Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, terörle mücadeleden Suriye’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılmasına kadar uzanan bir dizi alanda ortak çıkarlar paylaştıklarını kaydetti.

Sözcü, “Dolayısıyla Suriye’de çatışmaların sonlandırılmasında ortak bir çıkar paylaşıyoruz. Suriye politikasıyla alakalı olarak, şiddete son verme ve işbirliği alanları oluşturma çabası kapsamında, diğer komşularla birlikte müttefikimiz Ankara’yla da görüş alışverişi içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, aynı gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınır ötesi bir operasyonun yakın zamanda olabileceğine işaret eden sözlerini Washington’un nasıl yorumladığı sorusunu da “Tekrar ediyorum; saldırıları kınadık. Suriye’de istikrarı ileriye götürmek için tüm tarafların ateşkes bölgelerine saygı göstermesi ve bu bölgeleri muhafaza etmesinin önemini vurguladık” diye yanıtladı.

Ne olmuştu?

Suriye’de, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir zırhlı araç füze saldırısının hedefi olmuş, saldırıda iki Türk polis memuru hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıdan PKK/PYD’yi sorumlu tutmuştu. Gaziantep’in Karkamış ilçesine de hafta başında Suriye tarafından atılan 5 havan topu isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” açıklamasında bulunmuştu.