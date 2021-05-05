ABD'den Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek

Covid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Covid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir" dedi.

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray'dan da destek gelmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

Psaki, Başkan Joe Biden'ın bu yönde bir kararı daha önce desteklediğini ancak konuya ilişkin nihai açıklamanın ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dünya Bankası Başkanı'ndan çağrı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da gelişmiş ülkelerin ellerindeki fazla aşı dozlarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gelişmekte olan ülkelere göndermeleri çağrısında bulundu.

Malpass bu ülkelerin daha fazla miktarda aşı ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.