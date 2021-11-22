ABD'den Bulgaristan'a Kırım tepkisi: Avrupa Birliği ve NATO, Rusya’nın süren işgaline karşı net bir biçimde tavrını ortaya koymaktadır

ABD, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Kırım’la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “ABD, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO, Rusya’nın ilhak girişime ve süren işgaline karşı net bir biçimde tavrını ortaya koymaktadır ki Kırım, Ukrayna toprağıdır” denildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Radev'in Kırım’ı 'Rus toprağı' olarak nitelendirmesinden kaygı duyulduğu ifade edildi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Kırım’ın Rus toprağı olduğunu savunmuştu.

Radev, Kırım’ın Rus toprağı olduğunu savundu

AB üyesi Bulgaristan’da Pazar günü yapılan seçimleri kazanan ve ikinci dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Radev, Kırım’ın Rus toprağı olduğunu savundu. Seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmasında Radev, AB’yi de Rusya’yla diyalogu düzeltmeye çağırmıştı. Radev, Bulgaristan’ın NATO müttefiki ülkelerle bağlarını güçlü tutmaya devam edeceğini söylerken Rusya’ya da sıcak mesajlar verdi.

ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada “ABD, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO, Rusya’nın ilhak girişime ve süren işgaline karşı net bir biçimde tavrını ortaya koymaktadır ki Kırım, Ukrayna toprağıdır” ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, Ukrayna’da da sert eleştirilere ve protestolara neden oldu. Bulgaristan’da Radev’e muhalif isimler de açıklamaları eleştirdi. Radev’in yakın çevresi Kırım’ın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu açıklamasını yaparak tepkileri azaltmaya çalıştı. Bulgaristan, Rusya’nın en yakın müttefiki ülkelerden biri olarak biliniyor ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkiler komünizm döneminden sonra da sürüyor.