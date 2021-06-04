ABD'den BMGK'ya çağrı: 10 Temmuz'a kadar BM’nin Bab el Hava’ya erişimine yeniden yetki verilmeli

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ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yardımcısı Jeffrey Prescott, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM'ye Suriye'deki Bab el Hava Sınır Kapısı'na erişim vermesini talep etti.

Bab el Hava'nın Türkiye tarafında Cilvegözü Sınır Kapısı bulunuyor.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Prescott, "BMGK,10 Temmuz'a kadar BM’nin Bab el Hava’ya erişimine yeniden yetki vermeli. Kuzeybatı Suriye’de 3.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Sınır ötesi yardım tek başına ihtiyaç sahiplerinin %70’inden fazlasına ulaşıyor. Suriye halkı bu hayati yardımı kaybetmemeli" yazdı.

Prescott, bu paylaşımı ABD'nin Türkiye'yi ziyaret eden BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'ın Bab el Hava'da çekilmiş bir fotoğrafını ekleyerek yaptığı açıklamayı alıntılayarak yaptı.

Thomas-Greenfield bu paylaşımında, "Türkiye-Suriye sınırındaki Bab el Hava kapısında dururken, Suriye istikametindeki kalan tek BM geçiş noktasının hayati önemini bizzat gördüm. Her ay 1000’den fazla BM tırı Suriye’nin kuzey batısına bu noktadan gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırıyor" yazmıştı.