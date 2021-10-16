ABD'den Afgan ailelere tazminat teklifi

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 29 Ağustos'ta düzenlediği drone saldırısıyla öldürdükleri sivillerin ailelerine tazminat teklif etti.

ABD, saldırıda IŞİD'in intihar saldırganının hedef alındığını söylemiş ancak 10 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, ailenin hayatta kalan üyelerine tazminat teklif edildiğini ve ABD'ye götürülmeleri için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie saldırıya ilişkin yapılan soruşturma sonucunda, yanlış aracın hedef alındığını açıklamış, olay nedeniyle özür dilemişti.