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Dünya

ABD'den Afgan ailelere tazminat teklifi

ABD yanlış aracın hedef alındığını açıklamış, olay nedeniyle özür dilemişti

16 Ekim 2021 21:30

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 29 Ağustos'ta düzenlediği drone saldırısıyla öldürdükleri sivillerin ailelerine tazminat teklif etti.

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