ABD'den 27 Şubat İdlib'de şehit edilen Türk askerleri hakkında anma mesajı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'de gerçekleştirdiği hava saldırısıyla Türk askerlerini şehit etmesiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

TIKLAYIN | 34 askerin İdlib'de şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Price, "Bir yıldan biraz daha uzun süre önce 33 Türk askeri İdlib'de Suriyeli sivilleri Esad rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin gaddarlığından korumaya çalışırken hayatını kaybetti" yazdı.

ABD saati ile 1 Mart 2021'de yapılan paylaşımda Price, "Bu askerleri anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve onların fedakarlıklarını onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2020 İdlib'de 34 Türk askeri şehit edilmiş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırının ertesi gününde, “Birliklerin bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen maalesef bu saldırı gerçekleşti" demiş ve "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırının devam ettiğini" söylemişti. TSK, bu saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.