34 askerin İdlib'de şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti

T24 Dış Haberler

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'te 34 Türk askerini 27 Şubat'ta şehit etmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Türkiye'nin birçok farklı şehrinde doğup, iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilen şehitler bugün mezarlarının başında aileleri tarafından anılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırının ertesi gününde, “Birliklerin bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen maalesef bu saldırı gerçekleşti" demiş ve "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırının devam ettiğini" söylemişti.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, bugünkü yazısında resmi kaynaklara göre saldırının 5 saate yayıldığını hatırlatarak, "Olay ilk duyulduğunda saldırının sorumluluğu açısından dikkatler ilk planda Suriye Hava Kuvvetleri’ne çevrilmişti. Ancak saldırıyı Suriye’nin yaptığı bir senaryoda bile, İdlib hava sahasını Rusya kontrol ettiği ve bütün hava harekâtları Rusya’nın Hmeymim üssünden komuta edildiği için, bu saldırının da Rusların bilgisi dışında olması ihtimali çok zayıftır". Ergin bugün itibariyle İdlib’de M-4 otoyolunun TSK’nın, M-5 otoyolunun ise Esad'ın kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

27 Şubat'ta 34 askerin şehit edilmesinin ardından TSK, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattı.

Soçi'de ateşkes konusunda anlaşıldı; Putin, Erdoğan'ın heyetini iki dakika kapıda bekletti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bir heyet, 5 Mart'ta Rusya'nın Soçi kentinde İdlib'de ateşkes anlaşmasına varmak için Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki bir heyet ile bir araya geldi.

Rusya 1 kanalının yayımladığı görüntülerde Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın da olduğu heyeti kapıda 2 dakika beklettiği ortaya çıkmıştı.

Görüşmelerde heyetler şu maddelerde mutabık kaldı:

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.