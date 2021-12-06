ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot

Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizdi.

Psaki, Pekin Olimpiyatları'na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu söyledi.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

Çin, misilleme tehdidinde bulunmuştu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, diplomatik boykot uygulanması halinde ABD'ye yönelik "sert karşı önlemler" alınacağı tehdidinde bulunmuştu.

Lijian, ABD'nin üst düzey katılımda bulunmaması adımı nedeniyle Washington'daki yetkililerin 'gösteriş yapma amacı' taşıdığını iddia etmişti. Zhao, bu adımın 'açık bir siyasi provokasyon' olacağını dile getirmiş ancak Pekin'in Washington'a nasıl bir karşılık vereceği konusunda detay vermemişti.

"Amerikalı politikacılar, davet edilmeden, tamamen tribünlere oynayarak ve gösteriş yaparak Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik sözde diplomatik boykotlarını abartmaya devam ediyor" diyen Çinli Sözcü Zhao, "ABD tarafı kendi yolunda gitmeye kararlıysa, Çin, sıkı karşı önlemler alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.