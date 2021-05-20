ABD'den, 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerine raporlama şartı

ABD Hazine Bakanlığı, Biden yönetiminin vergi uyumluluğunu güçlendirme önerisi dahilinde 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin Milli Gelirler Dairesi'ne (IRS) rapor edilmesi şartının getirildiğini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre; Hazine Bakanlığı, Perşembe günü yayınlanan vergi uygulama önerileriyle ilgili bir raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi, piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlık alan işletmelerin de rapor edileceğini vurgulayarak, teşvikleri en aza indirmek için kapsamlı raporlamanın gerekli olduğunu söyledi.

Hazine, ayrıca, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasadışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturuyor" dedi. Kripto para birimleriyle yapılan mevcut ticari işlemlerin genel işlemler içerisinde küçük bir payı olduğu da belirtildi.

IRS, 2020 yılında sanal para birimi işlemlerine daha fazla görünürlük kazandırmak amacıyla raporlama formu olan Form 1040'a, kripto para birimi hakkında bir satır eklemişti.

Joe Biden yönetimi ayrıca bankaları vergi ödeme uyumluluğunu artırmaya yardımcı olmak için hesap akışları hakkında rapor vermeye çağırdı.