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BBC Türkçe

ABD: Demokratlar Alabama'da 25 yıl sonra seçim kazandı

ABD'nin Alabama Eyaleti'nde seçimleri, cinsel taciz suçlamalarına maruz kalan Cumhuriyetçi rakibi Roy Moore'u geride bırakan Demokrat aday Doug Jones kazandı. Böylece Demokratlar, eyalette 25 yıl sonra ilk kez başarı elde etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Alabama Eyaleti'nde düzenlenen özel seçimi Demokrat aday Doug Jones kazandı.

Seçimler, eski Alabama senatörü Jeff Sessions'ın adalet bakanlığına getirilmesiyle koltuğunun boşalması nedeniyle yapıldı.

Zorlu geçen yarış sürecinde Cumhuriyetçi aday Roy Moore, genç kızlara yönelik cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, suçlamalara karşı Moore'a desteğini sürdürdü.

Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 51'e gerilerken Demokrat Parti'ninki 49'a çıktı.

Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajla Jones'u kutladı.

Bu sonuçla Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen eyalette 25 yıl sonra ilk kez zafer kazandı.

Eski avukat Jones geçmişte, 1963 yılında siyahların bir kilisesini bombalayıp dört kız çocuğunun ölümüne neden olan iki Ku Klux Klun üyesinin avukatlığını üstlenmişti.

Muhafazakâr görüşlere sahip olan Jones eşcinselliğin yasaklanması gerektiğini de savunmuştu.

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