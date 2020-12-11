ABD'deki Türk çiftin geliştirdikleri Koronavirüs test kiti milyonlarca sattı; Clinical Reference Laboratory çiftin şirketini satın aldı

Almanya’da Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin ardından Türkiye’ye bir güzel haber de ABD’de yaşayan Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz çiftinden geldi. Geliştirdikleri test kitleri dünyada milyonlarca satan çiftin evlerinin garajlarında kurdukları şirketleri, ABD’nin en büyük test laboratuvarlarından biri olan Clinical Reference Laboratory (CRL) tarafından satın alındı.

Hürriyet'in haberine göre, şirkette çalışmaya devam edecek olan çiftin yaklaşık 750 çalışanı bulunuyor. Pala çifti, Confirm BioSciences’ı San Diego Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldıkları dönemde 2008 yılında kurmuştu. Başlangıçta finansman için bir kredi kartı kullanan çift, evlerinin garajlarında internet üzerinden ürün sattı. Daha sonra şirket, 2013 yılında en hızlı büyüyen özel firmalar listesine girdi.

2019’da özel sermaye şirketi olan HCAP Partners’tan büyüme finansmanı yoluyla destek gelince, bir damla kanla 3 ila 10 dakikada korona antijen testi yapabilen bir kit geliştirdiler.

Serhat Pala, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“22 sene önce eşim Zeynep Ilgaz ile beraber iki Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olarak üç bavul ve boş bir banka hesabı ile geldiğimiz Amerika’da, hayallerimizi hayata geçirme fırsatımız oldu. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz."