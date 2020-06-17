ABD'deki protestolarda polisin itmesiyle düşen 75 yaşındaki adamın avukatı konuştu: Kafatasında kırıklar var ve yürüyemiyor

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ABD'nin Buffalo kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında iki polis memurunun itmesiyle kafası üzerine düşen 75 yaşındaki Martin Gugino'nun avukatı, müvekkilinin kafatasında kırıklar olduğunu ve şu an yürüyemediğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, New York eyaletinin Buffalo kentinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlere katılan 75 yaşındaki Martin Gugino iki polis memurunun kendisini itmesi sonucu kafasının üzerine düştü. Gugino'nun avukatı Kelly Zarcone müvekkilinin son durumu hakkında yaptığı açıklamada "Kafa tasının kırıldığını doğrulayabilirim. Şu an yürüyemiyor, kendisiyle kısa konuşma şansımız oldu ve çok yoruldu. Kendisiyle ilgili endişelenen herkesten memnuniyet duyuyor ancak o hâlâ kendisinden başka meselelere odaklı" dedi.

İki polisin 75 yaşındaki vatadaşı itip düşürdüğü videoya sosyal medyada büyük tepki çekmişti. New York Valisi Andrew Cuomo, iki polis memurunun hareketlerine tepki göstererek, "Neden? Tehdit neydi? Yaptıkları şey korku verici. Nasıl bu noktaya geldik?" demişti. ABD Başkanı Donald Trump ise polis tarafından itildikten sonra düşen ve yaralanan 75 yaşındaki adamın bir 'ANTIFA provokatörü' olabileceğini söylemişti.