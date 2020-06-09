ABD'deki protestolarda Chicago Polis Kurulu Başkanı, polis tarafından coplarla dövüldü

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ABD'nin Chicago kentinde polis departmanını denetleyen kurulun başkanı, "Siyah Canlar Kıymetlidir" eylemi sırasında polis şiddetine uğradı.

Cuma günü polisle eylemciler arasında çıkan arbedede Chicago Polis Kurulu Başkanı Ghian Foreman, polis copuyla dövüldüğünü ifade etti.

Chicago Tribune'un haberine göre Foreman eylemlere katılmadı ama yürüyüş yaparken polis ile protestocular arasında çıkan arbedenin arasında kaldı. Foreman, "Kaos çıktı. İki tarafın da kazanç elde edemeyeceği bir durumdu" dedi ve ekledi; "Polisin kamuya bakan yüzü olan birinin de polis şiddetinin kurbanı olabileceğini görmek ironik".

Foreman, "Ben sokaktaki herhangi bir siyah vatandaştan farklı değilim" dedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.