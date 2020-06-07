ABD'deki protestolar sırasında "Binalar da önemlidir" manşetini atan editör istifa etti

ABD'nin Philadelphia kentinde polis şiddeti sonucu siyah vatandaş George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarla ilgili olarak, kundaklama ve yağmalamaların ardından ''Binalar da Önemli'' manşeti atan yerel gazetenin editörü tepkiler üzerine istifa etti.

The Philadelphia Inquirer gazetesi, protestolar sırasında ''iş yerlerinin zarar gördüğü'' gerekçesiyle ''Binalar da Önemli'' manşeti atan editör Stan Wischnowski'nin istifa ettiğini açıkladı. Gazete, atılan manşetin ''çok büyük bir hata'' olduğunu kabul ederek özür diledi.

Gazetenin manşetine, çalışanları da tepki göstermiş ve kınamıştı.

​46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara neden olmuştu.