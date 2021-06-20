ABD'deki Katolik piskoposlar, Biden'ı ayinlerden men edebilecek kürtaj kararını oyladı

ABD'deki Roman Katolik piskoposlar, Katolik olan ABD Başkanı Joe Biden'ı kürtajla ilgili duruşu nedeniyle Efkaristiya Ayini'nden (Komünyon) men edebilecek kararı oyladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Katolik Piskoposlar Konferansı, internet üzerinde üç gün süren tartışmaların ardından Efkaristiya ayinleriyle ilgili yeni yönergeyi oyladı. Kilisenin kürtaj konusundaki pozisyonuna aykırı davranan Katoliklerin komünyondan men edilmesini öngören yönerge kabul edildi.

Katoilk olan ve her hafta sonu ayinlere katılan ABD başkanı Joe Biden da kürtajla ilgili duruşu nedeniyle, piskoposların aldığı karardan etkilenebilecek isimlerden biri oldu. Biden'ın oylamanın ardından "Böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünmüyorum" dediği belirtildi.

Piskoposların yönergeyi kabul etmesinin Vatikan'ın olumsuz duruşuna rağmen gerçekleştiğinin altı çizildi.

Papa Francesco'ya eleştirileriyle bilinen Kardinal Raymond Burke, açık bir şekilde kürtaja destek veren siyasetçilerin, Komünyon'dan men edilmesi gerektiğini söylemişti.

Biden, kürtaj hakkı konusunda, şahsi görüşünün 'yaşamın gebe kalındığı andan itibaren başladığı' yönünde olduğunu ama başkalarının bu görüşü paylaşmamasını anladığını söylemişti. Biden 2015'teki bir demecinde, "inancıdan doğan belirli bir bakış açısını başkalarına dayatmak istemediğini" vurgulamıştı.

Söz konusu kararın her kilise için bağlayıcı olmaması, kararı kiliselerin ayrı ayrı alması bekleniyor.