ABD'deki davada Halkbank'ın reddi hakim talebi reddedildi, yargıç 'Zarrab'ın çekilme talebinin adeta tekrarı' dedi

Halkbank’ın ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York’ta görülen davada yargıç Richard Berman reddi hakim talebini reddetti.

Temmuz ayında, davada Halkbank’ı temsil eden avukat Robert Cary, reddi hâkim talebinde bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre, bu talebi değerlendiren yargıç Berman dün açıkladığı kararında dört yıl önce Rıza Zarrab’ın da benzer bir talepte bulunduğunu hatırlatarak, davadan çekilmeyeceğini açıkladı.

Halkbank’ın reddi hakim talebi için iddiasının temelsiz olduğunu belirtilen kararda, “Halkbank'ın davadan çekilme talebi Zarrab'ın çekilme talebinin adeta tekrarıdır ve ek olarak 1.104 sayfa ek malzeme ve iki uzmandan olduğu bildirilen görüş içermektedir" ifadesi yer aldı.

Richard Berman, daha önce de Halkbank kanadının reddi hakim talebini kabul etmemişti.

Duruşmanın 1 Mart 2021’de başlaması planlanıyor. Savcılık makamı Halkbank ve yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde paravan şirketler ve kişiler aracılığıyla ABD’nin İran’a yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyor.

ABD'deki Halkbank davasında avukat, reddi hâkim talebinde bulunacak