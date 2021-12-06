ABD'deki bir hastane, Covid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmaları için verilen sürenin sonunda 200'e yakın çalışanın işine son verildi.

Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Covid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.

Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.

Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.