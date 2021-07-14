ABD'de yüzlerce şirketi hedef alan siber saldırıyı yapan grup ortadan kayboldu

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ABD’de yüzlerce şirketi hedef alan siber saldırıda sorumluluğu üstlenen REvil isimli hacker grubu ortada kayboldu. Hackerları takip eden siber güvenlik uzmanları, REvil’in sitelerine erişim sağlanamadığını söyledi.

CNN’de yer alan habere göre, REvil’e ait internet siteleri ve çeşitli altyapıların kapandığı tespit edildi.

BleepingComputer isimli siber güvenlik sitesi kurucusu Lawrence Abrams, “REvil’in ödeme ve veri sızdırma dahil bütün siteleri çöktü” dedi.

REvil’in ortadan kaybolma sebepleri henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

ABD şirketlerinin, 26 Haziran'da geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı "REvil" adlı fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, "olası bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrı yapmıştı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelemek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu