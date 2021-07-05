ABD'de yüzlerce şirketi hedef alan siber saldırının ardından verilerin iadesi için 70 milyon dolar talep edildi

ABD’de yüzlerce şirketi etkileyen siber saldırının ardından ‘dark web’de hackerler adına yapılan bir paylaşım, çalınan verilerin geri verilmesi için 70 milyon dolar talep etti.

France 24’te yer alan habere göre, ABD’de hizmet sağlayıcı Kaseya’yı hedef alan ve burayla çalışan yüzlerce şirketin sistemlerinin hacklenmesine neden olan saldırının sorumluları hâlâ bilinmiyor.

Dark web’de hackerlar adına yapılan paylaşımda verilerin geri verilmesi için 70 milyon dolar talep edildi. Söz konusu paylaşımdan yola çıkan siber güvenlik şirketi Recorded Future, mesajın Rusya bağlantılı REvil grubunu hatırlattığını söyledi.

Cumartesi meydana gelen siber saldırıda Sweedish Coop isimli süper market, kasa sistemlerinin çökmesi nedeniyle ABD genelindeki 800 mağazanı kapatmak zorunda kalmıştı.

FBI, siber saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, ilk bulgulara göre saldırının arkasında Rusya’nın olmayabileceğini ancak incelemelerin sürdüğünü belirtti.