ABD'de Yüksek Mahkeme, Biden'ın Trump döneminde yürürlüğe sokulan "Meksika'da kal" politikasını kaldırmasını önledi

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ABD Yüksek Mahkemesi, Joe Biden yönetiminin Donald Trump döneminde yürürlüğe sokulan "Meksika'da kal" politikasını yürürlükten kaldırma girişimini engelledi.

Bu karar doğrultusunda sığınma başvurusunda bulunanlar, başvurular karara bağlanana kadar ABD dışında bekleyecek.

Üç liberal yargıcın Biden yönetiminin kaldırma kararına destek verdiği Yüksek Mahkeme, çoğunluk kararıyla Texas yönetiminin politikayı tekrar yürürlüğe sokma talebini kabul etti.

Mahkemede muhafazakar yargıçların 6'ya 3 çoğunluğu bulunuyor. Bu 6 yargıçtan üçü Trump tarafından atanmıştı.

Biden, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Trump yönetiminin göçe karşı yürürlüğe soktuğu birçok sert politikayı kaldırmaya çalışıyordu. Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen Texas ve Missouri eyaletleri, "Meksika'da kal" politikasının kaldırılmaması için yasal süreç başlatmış, bölge mahkemelerinde alınan düzenlemenin kaldırılmaması kararı Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.