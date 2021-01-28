ABD'de yolda kalan sağlık ekibi ellerindeki Koronavirüs aşılarını çevredekilere yaptı

ABD'nin Oregon eyaletinde aşı merkezinden dönerken karda mahsur kalan sağlık görevlileri, ellerindeki aşıları yolda kalanlara yaptı.

Euronews'un aktardığı habere göre, ABD'nin Oregon eyaletinin Josephine bölgesinde kamu sağlığı kurumunun 20 kadar çalışanı dönüş yolunda kardan dolayı yolda mahsur kaldı. Ellerindeki 6 dozluk Koronavirüs aşısının süresinin dolmak üzere olması nedeniyle görevliler aşıları etrafta yolda kalanlar yaptı.

Öncelikli gruplar için ayrılan aşılar, önceden kararlaştırılan kişilere yetişemeyeceğinden karda kalan diğer sürücü ve yolculara yapıldı.