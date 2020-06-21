ABD'de yetkililer uyardı: Gençlerde Koronavirüs vakaları artmaya başladı

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ABD'li yetkililer ülkede normale dönen Florida, Güney Carolina, Georgia, Teksas ve diğer eyaletlerdeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Yetkililer, "Koronavirüs agresif bir şekilde 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlarda görülmeye başladı" uyarısında bulundu.

CNN'de yer alan habere göre, vaka sayısındaki artışı değerlendiren bazı yetkililer test sayısının arttığını söylerken bazıları ise ABD'de sosyal mesafenin yerine getirilemediğini söyledi.

Mississipi'den bir sağlık yetkilisi, son haftalarda eyaletteki sosyal mesafeye uyumun 'hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük' seviyelerde olduğunu söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis, vakaların radikal bir şekilde 20'li ve 30'lu yaşlarda gençlerde yoğunlaşmaya başladığını söyledi. DeSantis, test sonucu pozitif çıkan gençlerin çoğunlukla asemptomatik vakalar olduğunu söyledi. Uzmanlar Florida'daki vaka artışına karşı uyararak ABD'de koronavirüsün merkez üssünün Florida olabileği uyarısında bulundu. Florida'da dün günlük yeni vaka sayısı 4 bin 49 oldu.

Güney Carolina eyaletinde de sağlık yetkilileri 30 yaş altı insanlarda pozitif test sonuçlarının arttığını söyledi. Eyaletin toplam vakalarının yüzde 18'inin 21 ve 30 yaş arasında olduğu belirtildi. Güney Caroline Sağlık ve Çevre Kontrolü Departmanı'ndan Dr. Brannon Traxler, "Bu artış gençlerin ve genç yetişkinlerin Covid-19'a bağışıklığı olmadığının bir göstergesi" dedi.

CNN’e bağlı yayın yapan WSB’deki haberde de Georgia’nın en büyük hastanesinde görevli Dr. Robert Jansen’in sözleri yer aldı. Dr. Jansen, “Rahatsız edici bir trend var. Bu da gençlerin sadece enfekte olmaları değil ama hastalığı ebeveynlerine ve diğer aile büyüklerine bulaştırma ihtimalleri” ifadesini kullandı.