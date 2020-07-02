ABD'de yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 8 günde 5. kez rekor kırdı

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ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayıları son 8 gün içinde 5. kez rekor kırdı. Ülkede dün 49 bin 932 yeni vaka tespit edildi. Bu vesileyle dün, ABD'de şu ana kadar en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü gün oldu.

Yeni vakaların büyük çoğunluğu güney eyaletlerinde görülüyor. Güney Carolina, Tennessee ve Texas da dün günlük vaka sayısı rekorlarını kırdı. Texas'ta çarşamba günü 8 binden fazla yeni vaka görüldü.

ABD'de vaka sayıları ciddi anlamda artış göstermeye başlayınca eyalet yönetimleri de normalleşme süreci konusunda rotasını değiştirmeye başladı. New York, restoranların gelecek hafta kapalı yerlerde servis vermeye başlamasına izin verme kararından vazgeçti. Miami'de kumsalların tekrar gece saatlerinde kapatılmaya başlanması kararı alındı. California, 19 bölgesinde barları tekrar kapattı ve restoranların kapalı yerlerde servis yapmasına yasak getirdi.

Vaka artışı, ülkenin sağlık sistemini de tekrar zorlamaya başladı. Çarşamba günü 6 bin 500 vakanı görüldüğü Florida eyaletinde Miami'nin en büyük hastanesi acil olmayan ameliyatları erteleyeceklerini bildirdi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, California'ya destek için 500 ek sağlık personeli gönderileceğini açıkladı

ABD'nin güney eyaletlerinde vaka sayısının artmasının ardından yeni tip Koronavirüs testlerine talep daha önce görülmemiş biçimde arttı. Washington Post, test yaptırmak isteyenlerin hastane kapılarında dev kuyruklar oluşturduklarını, mühimmatların tükendiğini ve sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu yazdı.

ABD'de şu ana kadar 2 milyon 779 bin 953 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 130 bin 798 kişi hayatını kaybetti.