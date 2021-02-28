ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye ulaştı

Covid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 983 artışla 28 milyon 487 bin 119'a yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye ulaştı.

Johns Hopkins'e göre, Kaliforniya 3 milyon 559 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 643 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 898 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Covid-19 kaynaklı 51 bin 794 can kaybı ile de Kaliforniya eyaleti önde giderken onu 47 bin 389 ile New York ve 43 bin 376 ile Teksas takip ediyor.