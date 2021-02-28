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Koronavirüs

ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye ulaştı

28 Şubat 2021 00:35

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye çıktı.

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