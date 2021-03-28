ABD'de vücut kamerası görüntüleri polisin beş yaşında ağlayan bir çocuğu dövmekle tehdit ettiği anları ortaya çıkardı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde ağlayan beş yaşında bir çocuğa bağırdığı ve onu dövmekle tehdit ettiği tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Montgomery Bölge Polis Departmanı'nın sunduğu video, iki polis memurunun beş yaşında ağlayan bir çocuğa bağırdığı anları gösterdi.

Polisin vücut kamerasından alınan videoda polis memurunun çocuğa yaklaşarak "Aman tanrım onu çok kötü döverim. Beni okulda böyle rezil edemezsin" görüldü. Bir başka polis ise ağlayan çocuğa dönüp "Bu sesi kes. Umarım annen seni dövmeme izin verir" dedi. Polis memurlarından biri ise kelepçesini çıkarıp çocuğa "Bunlar senin gibi dinlemeyen insanlar için" dedi.

Polislerin çocuğu okulun yakınında sokakta bulup, okul müdürünün odasına götürdüğü, şiddetli davranışların bu süreçte yaşandığı belirtildi.

Polis departmanı konunun çocuğun annesinin şikayeti nedeniyle yargıya taşındığını açıkladı. Polis departmanından bir yetkili iki polisin görevde olduğunu ancak haklarında bir iç soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayın yaşandığı okuldan yapılan açıklamada "Yetişkinlerin bir çocuğa bu şekilde konuşması, tehdit etmesinin açıklaması olamaz" ifadeleri yer aldı.