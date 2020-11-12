ABD'de Vermontlu seçmenler Tom Brady, Dr.Fauci ve çedar peynirine başkanlık oyu verdi

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ABD seçimleri geçen hafta sonuçlansa da seçimle ilgili ilginç hikayeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Örneğin New England (Yeni İngiltere) bölgesinin Vermont eyaletinde yaşayan yaklaşık bin 900 kişinin iki büyük partinin adayları Joe Biden ve Donald Trump yerine kendi adayını yazmayı tercih etmesi gibi.

Yerel basına göre Vermontlu seçmenlerden dördü, aday olmamasına rağmen oyunu Amerikan futbolu tarihinin en iyi oyun kurucusu kabul edilen Tom Brady'ye verdi. Brady, 20 sene formasını giydiği New England Patriots'tan bu yaz ayrılmış olsa da, bu taraftarlar yine de Beyaz Saray'ı Brady'ye layık gördü. New England Partiots'ın koçu Bill Belichick, beyzbol oyuncusu Mookie Betts ve NBA yıldızı LeBron James de oy alanlar arasındaydı.

Yine aday olmayan ABD'nin en yetkili bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci 14 Vermontlunun oyunu aldı, onu 13 oy ile Massachusetts Gov. Charlie Baker takip etti.

Sandıklardan Ozzy Osbourne gibi yıldız müzisyenlere de oy çıktı.

Çedar peyniri de bir resmi oy aldı.