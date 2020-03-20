ABD'de vaka sayısı iki günde iki katına çıktı; 40 milyon nüfuslu California'da 'evde kal emri' verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen yeni tip Koronavirüs vakası sayısı iki günde iki katına çıktı. Aynı gün içerisinde ülkenin nüfus olarak en kalabalık ve turistik eyaletlerinden California'da "evde kalma emri" verildi.

Koronavirüs dünyanın çoğu ülkesinde hızla yayılmaya devam ederken, ABD'de vaka sayısı 11 bin 500'ü aştı. Salı günü ülkede tespit edilen vaka sayısı yaklaşık 5 bin 700'dü.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu Califonia eyaletinde Vali Gavin Newsom, eyalet çapında "evde kalma emri" verdiğini duyurdu. İnternet üzerinden video aracılığıyla duyuru yapan Newsom, "Zor kararlar almamız gereken bir andayız" dedi. Daha önce benzer kararlar eyaletteki büyük şehirler Los Angeles ve San Francisco'da alınmıştı. California'da yaşayanlar sadece benzin istasyonları, eczaneler ve marketlere gidebilmek için evinden çıkabilecek.

Newsom yaptığı açıklamada, "Bu kalıcı bir durum değil" dedi.

Vali, daha önce yapılan araştırmalara göre 8 haftalık süreçte California nüfusunun yüzde 56'sına Koronavirüs bulaşacağını öngördüklerini ifade etmişti. Alınan sert önlemlerle bu analizlerin gerçek olmasının engellenmesi umut ediliyor.

New York Times'ın analizine göre California eyaletinde perşembe gecesi itibariyle bin 40 vaka bulunuyor. Hastalananlardan 19'unun hayatını kaybettiği belirtiliyor.