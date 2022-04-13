ABD'de üretici fiyatlarında rekor artış

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık olarak da yüzde 11,2 ile Kasım 2010'dan bu yanaki en yüksek artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre yıllık ÜFE Mart'ta yüzde 11.2 ile verinin tutulmaya başladığı 2010'dan beri en büyük artışı kaydetti. ÜFE aylık bazda da yüzde 1.4 ile yüzde 1.1'lik beklentinin üzerinde arttı.

Çekirdek ÜFE yüzde 9.2 arttı. Beklenti yüzde 8.4'tü. Çekirdek ÜFE'de aylık artış da yüzde 1 olarak yüzde 0.5 olan tahminleri aştı.