ABD'de üniversite, okul doktorunun cinsel istismarda bulunduğu yüzlerce kadına 850 milyon dolar ödeyecek

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ABD'de Southern California Üniversitesi (USC) , öğrenci sağlık merkezinde çalışan bir jinekoloğun yüzlerce kadına cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayetlere gerekli dönüşü sağlamaması üzerine kadınlara toplam 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada USC ve şikâyetçi kadınların avukatları arasında anlaşmaya varıldı. Okulun, şikayette bulunan 710 kadına toplam 852 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Söz konusu davada, jinekolog George Tyndall, 710 kadına cinsel istismarla suçlanırken USC de bünyesinde çalışan doktorla ilgili şikayetler karşısında gerekli işlemi yapmamakla suçlanıyor. Tyndall hakkında yıllarca yüzlerce kadına cinsel istismarda bulunması suçlamasıyla açılan dava sürüyor.