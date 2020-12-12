ABD'de üç kar leoparının Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi

T24 Dış Haberler

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki üç kar leoparının Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kar leoparları, insan temasından sonra Koronavirüs'e yakalandığı görülen 6. hayvan türü oldu.

Hayvanat bahçesindeki kar leoparlarından ilk olarak dişi olanın virüse yakalandığı belirtildi. Louisville Hayvanat Bahçesi Direktörü John Walczak, kar leoparlarının kuru öksürük ve hırıltılı nefes alma gibi hafif semptomlar gösterdiğini bildirdi.

Walczak, kar leoparlarının bir sorun yaşamadan iyileşeceğini düşündüklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın ilgili biriminden yapılan açıklamada leoparlara virüsün yüksek ihtimalle semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi görevlisinden bulaştığını ifade etti.

Birçok araştırma hayvanlardan insanlara Covid-19 bulaşma riskinin çok düşük olduğunu gösteriyor.