ABD'de üç eyalet, Koronavirüs salgınının gölgesinde oy verme merkezlerine gidiyor

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ABD'de yeni tip Koronavirüs salgınının daha da büyümesini engellemek için önlemler alınırken, üç eyalette partiler ön seçimlerini ertelememe kararı aldı. Ohio eyaletindeki durum ise belirsizliğini koruyor.

Ohio Valisi dün eyalette yapılacak Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti başkan adayı ön seçimi ertelemek için başvuruda bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti. Eyaletin sağlık yetkilileri hakimin kararına rağmen Koronavirüs'ün yayılmasına karşı önlem olarak sandıkların açılmasına saatler kala seçimleri erteledi.

Ohio'da seçimler ertelenecek gibi dururken, Arizona(Sadece Demokrat Parti) , Florida (İki parti de seçim yapacak) ve Illinois (İki parti de seçim yapacak) eyaletlerinde ön seçimler yapılacak.

Joe Biden ve Bernie Sanders, bir anda iki kişilik bir yarışa dönüşen Demokrat Parti ön seçimlerinde, salgının gölgesinde bir kampanya sürdürmeye çalışıyor. İki aday da kampanyalarını dijital ortama taşıdı.

Geçen günlerde Sanders'ın sözcüsü Mike Casca, "Koronavirüs endişeleri ve kampanyacılarımızı, gönüllülerimizi ve destekçilerimizi koruma güdüsüyle Sanders kampanyası tüm ekibine evden çalışma çağrısı yapıyor. Artık kapı kapı gezilmeyecek ve büyük etkinlikler düzenlenmeyecek. Bunun yerine dijital formatlar kullanılacak" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Biden kampanyası da Philadelphia'daki genel merkezinin ve ülke genelindeki ofislerin en az 2 hafta süreyle kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre kampanya seçmenlere telefon, kısa mesaj, sanal etkinlikler ve benzer yöntemlerle ulaşmaya çalışacak.

Salgın kampanyaları etkilerken, seçimlerin katılım oranını nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. 3 eyalette de seçimlere katılımın az olması bekleniyor.

Özellikle Sanders'ın başkan adaylığının devamı için bu üç eyalette yapılacak seçimler çok önemli. Sanders, 'Süper Salı'dan bu yana istediği sonuçları almayarak rakibi Biden'ın 150'den fazla delege gerisine düştü. Önümüzdeki haftalarda fark daha da büyürse Sanders yarıştan kopabilir.

Eski bir başkanlık kampanyası sözcüsü olan Jared Leopold, Koronavirüs salgının ön seçimler üzerindeki etkisinden bahsederken, "Komşunuzla çitin arkasından tartıştığınızı ve bu sırada caddenize bir meteor düştüğünü düşünün, tartışmanın konusun anında değişir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamalarda vatandaşların restoran ve bar gibi alanlardan kaçınması gerektiğini, 10 kişiden daha kalabalık grupların bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmiş, ancak seçimlerin ertelenmesine gerek olmadığını ifade etmişti.

ABD'de şu ana kadar 4 bin 600'den fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 85 kişi hayatını kaybetti.