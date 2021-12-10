ABD'de TV'de 'drag queen' performansı sergileyen rahip görevden alındı

LGBT+ üyesi kızına destek olmak ve hareketle dayanışmak için HBO'nun bu alandaki 'We're Here' (Biz buradayız) isimli reality şovuna katılan rahip Craig Duke (62), son derece abartılı makyaj yapıp kabarık sarı, pembe peruklar takıp mini payetli tunik, uzun çizme gibi kıyafetlere bürünürken boynundan haçlı kolyesini eksik etmedi.

"Harika, canlandırıcı, güçlü bir ruhsal deneyim"

Rahip Duke, performansının ardından, Religion News Service (Din Haber Servisi) sitesine verdiği röportajda, şova katılımından 'inanılmaz derecede harika, canlandırıcı, derinleştirici, güçlü bir ruhsal deneyim' diye söz etti.