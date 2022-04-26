ABD'de 'Türkiye'de merkez bankacılığının kurumsuzlaştırılması' semineri verilecek

ABD'nin en saygın düşünce kuruluşlarından biri olarak gösterilen Hoover Enstitüsü'nün tek Türk üyesi Prof. Caner Bakır, Stanford Üniversitesi'nde “Türkiye'de merkez bankacılığının kurumsuzlaştırılması” konulu bir seminer verecek.

Sözcü'nün haberine göre 4 Mayıs'taki seminerin tanıtımında, “Bu seminer, geleneksel merkez bankacılığı normlarının ve uygulamalarının kurumsuzlaştırılmasının, başkanlık sistemi yönetiminin bir aynası olduğunu ortaya koyuyor. Bu süreç sadece Merkez Bankası'nın değil, Türk devletinin de politika kapasitesini aşındırdı. Bu nedenle, süreç tersine çevrilmedikçe mevcut politika başarısızlıklarına ve artan sosyoekonomik maliyetlere kimse şaşırmamalı” denildi.

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Bakır, merkez bankacılığının politik ekonomisini çok yönlü ve karşılaştırmalı olarak ele alan çalışmalara imza atıyor.

Kurumsuzlaşma nedir?

Kurumsuzlaşma, kurumların karar verme ve uygulama süreçlerinde öngörülebilir, uzun vadeli, bilimsel plan ve aksiyonlardan vazgeçilerek, istişare mekanizmasının yeterince çalıştırılmaması olarak özetleniyor. Bir süre önce TÜSİAD da kurumsuzlaşmanın Türkiye ekonomisi için en kritik sorun olduğunu belirterek, “Kurumlardaki bu eriyiş ülkemizin piyasalardaki görünümüne, itibarına ciddi hasar veriyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.