ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel: FETÖ artıklarının ülkemi kötülemesi kanıma dokunuyor

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak ABD’ye yerleşen ve TIR şöförlüğüne başlayan Tolga Karel, “Amerika’daki FETÖ artıklarının ellerini kollarını sallayıp gezmesi, utanmadan güzel ülkemi kötülemesi kanıma dokunuyor” dedi.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Karel, "Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesidir" dedi.

Röportajında Türkiye'yi çok özlediğini ve geri dönmek istediğini söyleyen Karel "Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. Bazılarımız yurt dışına çıkıp Türkiye'yi kötülüyor. Bu benim gözümde alçaklıktır, vatan hainliğidir. Amerika'da FETÖ artıkları var, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, bir de utanmadan güzel Türkiye'mi kötülüyorlar. İşte bu benim kanıma dokunuyor." dedi.

15 Temmuz'da yaşananların ABD'de bilinmemesinden şikayet eden Karel, "Ben elimden geldiğince 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyorum. Şunu da eklemek isterim; Başkan Erdoğan Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuş bir lider. 18 yılda ülkemizi çok iyi bir noktaya getirdi. Atatürk'ten bile daha fazla ülkeyi yönetti. Bu kadar uzun süre ülkenin başında kalması bile büyük başarı. Ona herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu gerçeği görerek ülkeme ve Erdoğan'a yurt dışında yapılan eleştirilere karşı çıkmamız gerekiyor. Sosyal medyada görüyorum; Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. O gidince ellerine ne geçecek, daha iyi bir Türkiye'ye mi uyanacaklar? Birlik olmamız gerekiyor. Unutmayalım; dışarıda Türkiye'nin iyi olmasını istemeyenler ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösteriyor." şeklinde konuştu.

Karel, yurtdışındakilere '15 Temmuz'u sanatla anlatabileceğini' ifade etti:

"15 Temmuz darbe girişimini ne kadar çok Amerikalı'ya anlatırsak, o kadar iyi olur. Sanatla toplumlara çok daha kolay ulaşabiliriz. Evrensel bir dili var sanatın. Bu yüzden 15 Temmuz'da yaşananları sanatla anlatabiliriz. Filmler yaparak, belgeselleştirerek darbe girişimini anlatmamız gerekiyor. Lobisi güçlü ajanslarla işbirliği yaparak bunu hayata geçirebiliriz. Umarım böyle bir projeyi yaparız. Ben de ülkem için elimden geleni yaparım."

ABD seçimlerinin ülkede yarattığı gerilimden bahseden Karel, Trump'a tepkili olan herkesin Biden'a oy verdiğini söyledi: "Özellikle kadınlar Trump'a söylemlerinden dolayı kızgındı. Gözlemlediğim kadarıyla Trump kadın seçimlerinin desteğini büyük ölçüde kaybetti. Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önemli olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesi. Ben bundan dolayı Trump'ı destekledim."